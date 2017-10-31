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Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
«Министерство» здравоохранения ДНР сообщает, что «все учреждения здравоохранения осуществляют лечение граждан за счет бюджетных средств». В случае, если в больнице требуют деньги за лекарства, пациентам предлагается звонить на горячую линию или обращаться в «органы», сообщает lifedon.com.ua.
Данное сообщение вызвало широкий резонанс в соцсетях. Возмущенные жители Донецка пишут о том, что в больницах нет даже самого необходимого, а медперсонал без денег не оказывает помощь:
Николай: «У них есть – зеленка, за нее не требуют»;
Николай: «Это юмор такой?»;
Машуня: «Требуют деньги за лекарства! А за операцию попросить 27 тыс. руб. (12 558 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 31.10.2017)! Как вам?! И пока не отдали, доктор в палату не приходил. И перевязку делала медсестра без наблюдения доктора. Да так превосходно сделала, что пациентка криком орала от боли!»;
Алена: «У них нет вообще ничего. Да и никто ничего не требует, просто говорят: иди и купи. Вот, например, в 16-й больнице в инфекционном отделении даже нет градусников... То, как лечат там, вообще молчу... В остальных тоже не лучше – везде все покупаешь: и бинты, и шприцы... Куда только гумпомощь девают»;
Машуня: «Я сама хоть и работаю в областной онкологии и должна вроде как привыкнуть к тому, что медицина у нас платная, но, извините, такие суммы просят и так относятся!!! Это слишком. Глаза на лоб лезут. Хоть бы раз эти службы пришли и проверили, как доктора общаются с пациентами и какие суммы просят за консультацию, лечение и операции!!! Может тогда и машины минировать им перестанут...»;
Алена: «Инфекционное отделение, 16-я больница, условия содержания в детском отделении, там где мамы находятся с детьми, которым даже годика нет, ужасны»;
Рома: «Мне камень удаляли из мочевого, так лекарство на 10 тыс. (4651 грн) написали + на лапу врачу и + анестезиолог за укол. Итог 15 тыс. (6976 грн)»;
Эльвира: «Блин, слов нет! ДНР, вы сначала обеспечьте медучреждения и т. д. всем необходимым! За коррупцию пишут… Хотя бы элементарным – перчатки, спирт»;
Яна: «О да! За 16 знаю сама, были там в инфекционке! Я была в шоке, когда на 1 этаж реально 1 градусник! И никакие лекарства они не дают, перчатки, спирт, вата – позорище! Хотя им выдают! Что говорить о серьезном лечении!»;
Виктория: «В 16 (инф. отделение) даже медсестры продают лекарство, если ты не нашел его в аптеке!»;
Римма: «Я в ноябре прошлого года попала туда: ледяные батареи, обогреватель из дому пришлось везти»;
Виктория: «Я в Калинина делала операцию на щитовидке в этом году в мае, 15 тыс. руб. (6976 грн) обошлись лекарства + анестезиолог внаглую требовал 1,5 тыс. руб. (698 грн). Это с учетом того, что муж там работает, и я шла как сотрудник больницы»;
Алена: «А если бы не было знакомств... Мне интересно, в наше время есть ли хоть один человек, который обратился бы и ему помогли, не попросив финансов...»;
Мира: «А за роды просить по 7-10 тыс. (3256-4651 грн) – это нормально?»;
Алена : «Везде берут без зазрения..».
Теги: Донецк, Донбасс, больницы, бесплатно, здравоохранение, бюджет, пациент, лекарства, ДНР
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