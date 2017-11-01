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ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
Наблюдатели зафиксировали недалеко от временно оккупированного Донецка 45-50 танков Т-72 боевиков. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения члены патруля СММ видели 45-50 танков Т-72, стоявших на огороженной территории заброшенного промышленного комплекса к юго-западу от села Мануйловка, что в 65 км к востоку от Донецка", - отметили в пресс-службе.
ОБСЕ также еще раз посетила постоянное место хранения вооружения террористов,расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют восемь танков: три Т-64 и пять Т-72.
Боевик, находившийся в месте хранения, задержал патруль миссии приблизительно на 35 минут.
ОБСЕ также не смогли получить доступ ко второму постоянному месту хранения вооружения в оккупированном районе, поскольку там никого не было.
21 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков террористов в 3,7 км к востоко-юго-востоку от села Терновое, что 57 километрах от временно оккупированного Донецка.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника
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