ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка

01.11.2017 09:29

Наблюдатели зафиксировали недалеко от временно оккупированного Донецка 45-50 танков Т-72 боевиков. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения члены патруля СММ видели 45-50 танков Т-72, стоявших на огороженной территории заброшенного промышленного комплекса к юго-западу от села Мануйловка, что в 65 км к востоку от Донецка", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также еще раз посетила постоянное место хранения вооружения террористов,расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют восемь танков: три Т-64 и пять Т-72.

Боевик, находившийся в месте хранения, задержал патруль миссии приблизительно на 35 минут.

ОБСЕ также не смогли получить доступ ко второму постоянному месту хранения вооружения в оккупированном районе, поскольку там никого не было.

21 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков террористов в 3,7 км к востоко-юго-востоку от села Терновое, что 57 километрах от временно оккупированного Донецка.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.