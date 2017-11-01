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Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе
Боевики получили очередную помощь из России. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает segodnya.ua.
В частности, рассказали эксперты, для обеспечения деятельности частей и соединений самопровозглашенных "Л/ДНР" в период с 25 по 31 октября с территории России было доставлено около 3000 тонн ГСМ, а также эшелон с военной техникой, зимней формой одежды и продовольствием. Последний прибыл на ж/д. станцию Иловайск.
"26 октября через пункты пропуска Изварино и Успенка на территорию, неподконтрольную Украине, введен очередной (70-й) т.н. "гуманитарный конвой" в составе 45 единиц автомобильной техники, который доставил около 450 тонн груза", – добавили в ИС.
Как уже сообщалось, в районе Донецкого аэропорта 31 октября погиб доброволец с позывным "Гюрза", - Георгий Саларидзе, полковник армии Грузии, сражавшийся против российских оккупантов на Донбассе с 2014 года, известный на передовой своей исключительной смелостью и бесстрашием.
Напомним, недавно на блокпосту недалеко от населенного пункта Калиновка боевики расстреляли гражданское авто, которое не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб.
Кроме того 31 октября, боевики нанесли удар по мирным кварталам поселка Водяное на Мариупольском направлении. Боевики обстреляли жилые кварталы Водяного из крупнокалиберного миномета.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, гуманитарный конвой
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