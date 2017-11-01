Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО

01.11.2017 10:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО

На Ютуб-странице СБУ появилось видео закладывания бомбы под машину полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе, а также самого взрыва 31 марта 2017 года, передает kp.ua.

На видео женщина подходит к автомобилю полковника. Через некоторое время она что-то достает из рюкзака, после чего подходит к машине полковника и исчезает за ней на минуту.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о задержании подозреваемо в убийстве Хараберюша. По его данным, подозреваемую удалось вывести на контролируемую нам территорию и задержать в Одессе. На странице Ютуб выложено признания задержанной.
Как это было

Внедорожник марки "Тойота" Александра Хараберюша взорвался утром 31 марта 2017 года. У полковника осталось двое детей. Прокуратура Донецкой области назвала случившееся терактом.

Хараберюш занимал должность начальника контрразведки СБУ в Донецкой области. Коллега погибшего рассказывал "КП" в Украине", что угрозы тому поступали несколько лет. Глава СБУ Василий Грицак назвал Хараберюша лучшим контрразведчиком Украины.

 



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, бомба, разведка, прокуратура, СБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх