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Архив - Донецкая область

Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса

01.11.2017 19:54
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Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса

В "ДНР" разворачивается настоящая война за пост главы "республики". Новую атаку на Захарченко устроил его главный конкурент среди боевиков Александр Ходаковский, призвавший жителей оккупированного Донбасса голосовать на выборах именно за него, сообщает dialog.ua.

Ходаковский устроил видеоконференцию для сторонников боевиков в своем кабинете в Донецке, демонстративно установив позади себя флаг России. Претендент на высокий "пост" заявляет, что Захарченко и его окружение полностью узурпировали власть в "ДНР", никак и никем не контролируются. Более того, Ходаковский обвиняет Захарченко в криминале, фактически называя действующего главаря "ДНР" преступником, который окружил себя "системным криминалом".

Ходаковский призывает людей голосовать на выборах именно за него, иначе всех прогрессивных жителей Донбасса ждет поражение в виде нового срока Захарченко.



Теги: Россия, Донбасс, выборы, криминал, ДНР, боевики, Захарченко, Ходаковский
 
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