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Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
Экономическая ситуация на оккупированном Донбассе продолжает стремительно ухудшаться - пользователи соцсетей сообщают о реальном положении дел на предприятиях, которые весной этого года были "национализированы" боевиками "ДНР" после указа главы фейковой республики Александра Захарченко, передает dialog.ua.
Так, шахтеры бывшего ДТЭК в Ровеньках откровенно рассказывают, что в шахтах ощущается острый дефицит не только людей, но и подручных средств, включая обычные лампочки. "На моторах сидят сменные инженеры - не хватает людей. На подъеме машинист сидит в темноте - у шахты тупо нет средств заменить сгоревшие лампочки. Робу получали последний раз при ДТЭК еще", - пишут люди. При этом пользователи соцсетей отмечают, что в будущем ситуация будет только усугубляться, так как у "ДНР" нет ни ресурсов, ни возможностей обеспечить нормальную работу шахт региона.
Не лучше ситуация с угольной промышленностью и в соседнем псевдогосударстве "ЛНР". Там шахтеры больше месяца бастуют, требуя выплатить зарплату.
Теги: экономика, Донбасс, зарплата, катастрофа, ДНР, ЛНР, Захарченко, заводы
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- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
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