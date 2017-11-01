Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая

01.11.2017 13:10

Экономическая ситуация на оккупированном Донбассе продолжает стремительно ухудшаться - пользователи соцсетей сообщают о реальном положении дел на предприятиях, которые весной этого года были "национализированы" боевиками "ДНР" после указа главы фейковой республики Александра Захарченко, передает dialog.ua.

Так, шахтеры бывшего ДТЭК в Ровеньках откровенно рассказывают, что в шахтах ощущается острый дефицит не только людей, но и подручных средств, включая обычные лампочки. "На моторах сидят сменные инженеры - не хватает людей. На подъеме машинист сидит в темноте - у шахты тупо нет средств заменить сгоревшие лампочки. Робу получали последний раз при ДТЭК еще", - пишут люди. При этом пользователи соцсетей отмечают, что в будущем ситуация будет только усугубляться, так как у "ДНР" нет ни ресурсов, ни возможностей обеспечить нормальную работу шахт региона.

Не лучше ситуация с угольной промышленностью и в соседнем псевдогосударстве "ЛНР". Там шахтеры больше месяца бастуют, требуя выплатить зарплату.