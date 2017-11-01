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За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО
В период с 25 по 31 октября 2017 отмечалось снижение интенсивности огневых ударов со стороны оккупантов на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории, хотя вместе с этим противник увеличил интенсивность применения тяжелого вооружения – в основном в темное время суток, после завершения работы представителей миссии ОБСЕ.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
Всего в этот период подразделения «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» (оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ) осуществили более 120 огневых налетов (на протяжении предыдущего недельного периода - порядка 160) из 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.
Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Богуславское, Троицкое, Водяное, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Широкино, Старогнатовка. Кроме того, противник в районе Станица Луганская систематически обстреливал подразделения сил АТО из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе, а также активизировал деятельность своих снайперских групп на Донецком направлении.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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