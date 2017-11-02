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Боевики на Донбассе собрали танковый кулак
Пророссийские боевики на Донбассе продолжают укреплять свои ряды тяжелым вооружением. И не скрывают это от Миссии ОБСЕ.
По данным отчета Миссии, за линией отвода, однако за пределами выделенных мест хранения на оккупированной части Донбасса, было обнаружено 45-50 танков (Т-72), которые стояли на огороженной территории заброшенного промышленного комплекса на юго-запад от села Мануйловка, что в 65 км к востоку от Донецка.
Кроме того, Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода. Однако там не было 8 танков (трех Т-64 и пяти Т-72).
"Находящееся на месте хранения вооружения вооруженное лицо задержало патруль Миссии примерно на 35 минут. Наблюдателям не удалось попасть на второе постоянное место хранения вооружения в подконтрольном "ДНР" районе, поскольку там никого не было", – говорится в отчете.
В неподконтрольных правительству районах члены патруля СММ видели 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) и 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм).
"По словам членов" ДНР ", которые находились на местах хранения, гаубицы и РСЗО были заряжены. Наблюдатели отметили, что там не хватало 12 буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) и 1 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм)", – отметили в отчете Миссии.
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, АТО
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