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На Донетчине создадут «черный список» неблагонадежных фирм
Верховная Рада поддержала предложение создать в Донецкой области «черный список» фирм, не выполнивших работы после тендера в ProZorro. Недобросовестные подрядные организации также будут лишены лицензий, передает MRPL.CITY.
Как сообщает глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, об этом сегодня на выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Торецке заявил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
«Предложение Донецкой областной госадминистрации о создании так называемого черного списка недобросовестных фирм, которые не выполняют свои обязательства по ремонту и восстановлению инфраструктурных объектов, будет поддержана. И такие фирмы, которые выиграли через ProZorro благодаря предложенной ими самой низкой цене и "завалили" работы на объектах, будут лишаться лицензий», - отмечает губернатор.
По его словам, на Донетчине колоссальная проблема безответственности подрядчиков и имеются вопиющие случаи, когда область не может не только повлиять на такие фирмы, но и сдвинуть с мертвой точки ситуацию.
«Для Донетчины такие шаги со стороны государства крайне важны», - резюмировал Жебривский.
Источник: http://mrpl.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, черный список, фирма
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