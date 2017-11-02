На Донетчине создадут «черный список» неблагонадежных фирм

02.11.2017 22:13

Верховная Рада поддержала предложение создать в Донецкой области «черный список» фирм, не выполнивших работы после тендера в ProZorro. Недобросовестные подрядные организации также будут лишены лицензий, передает MRPL.CITY.

Как сообщает глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, об этом сегодня на выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Торецке заявил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Предложение Донецкой областной госадминистрации о создании так называемого черного списка недобросовестных фирм, которые не выполняют свои обязательства по ремонту и восстановлению инфраструктурных объектов, будет поддержана. И такие фирмы, которые выиграли через ProZorro благодаря предложенной ими самой низкой цене и "завалили" работы на объектах, будут лишаться лицензий», - отмечает губернатор.

По его словам, на Донетчине колоссальная проблема безответственности подрядчиков и имеются вопиющие случаи, когда область не может не только повлиять на такие фирмы, но и сдвинуть с мертвой точки ситуацию.

«Для Донетчины такие шаги со стороны государства крайне важны», - резюмировал Жебривский.

Источник: http://mrpl.city