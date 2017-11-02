Оккупанты стреляют и суетятся

02.11.2017 12:48

Концовка октября выдалась в зоне АТО относительно спокойной по части обстрелов (с 27 октября их количество колебалось от 10 до 19), однако весьма печальной касательно потерь (в результате боевых действий за пять дней в рядах ВСУ - двое погибших и 11 раненых). Оккупационные гибридные войска всё чаще применяют запрещённый калибр, а их российские кураторы всё более явно дают понять, что не помышляют о мире.

Донетчине достаётся чаще Луганщины

По данным группы «Информационное Сопротивление», в период с 25 по 31 октября отмечалось снижение интенсивности огневых ударов со стороны оккупантов на Донбассе по позициям украинских войск и населённым пунктам на подконтрольной Украине территории. При этом противник чаще стал применять тяжёлое вооружение (в основном в тёмное время суток, после завершения работы представителей миссии ОБСЕ).

Как отмечают в ИС, за указанный период подразделения т.н. 1-го Армейского корпуса ДНР и 2-го АК ЛНР (оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ) осуществили более 120 огневых налётов (на протяжении предыдущего недельного периода - порядка 160) из 82/120-мм миномётов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», БМП и танков.

На донецком направлении под ударами как из этого, так и из «разрешённого» вооружения (пулёметы, гранатомёты, пехотное оружие), оказывались позиции ВСУ у Авдеевки, Кадиевки, Песок, Зайцево, Опытного, Луганского, Светлодарска, Троицкого.

На приморском (мариупольском) направлении прилетало на позиции украинских воинов у Широкино, Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Марьинки.

На Луганщине интенсивность обстрелов была куда меньше, чем на Донетчине: случаи нарушения противником перемирия зафиксированы у Трёхизбенки, Крымского, Кряковки, Станицы Луганской.

Прилёты в жилые кварталы

Оккупанты стали чаще расстреливать гражданскую инфраструктуру. Как сообщает мобильная пресс-группа ОТГ «Мариуполь», противник крыл из миномётов Водяное, Широкино (уже практически стёртое с лица земли), Марьинку - именно дома, а не позиции сил АТО.

«Обстановка обостряется с каждым днём. Если раньше противник меньше стрелял по гражданским домам в светлое время суток, то сейчас, пренебрегая Минскими договорённостями, достаточно часто применяет миномёты как калибра 82 мм, так и 120 мм, - рассказывает заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению майор Владимир Авдеев. - Бьют всё чаще не только по позициям, но и по жилым кварталам».

Представители СММ ОБСЕ сообщили, что 28 октября в Марьинке видели пробоины (50-70 см в диаметре) в восточных или юго-восточных скатах крыш трёх домов (на ул. Каштановой, 58, 60 и 61 соответственно), возникшие, по оценке, от огня из вооружения неустановленного типа с северо-восточного направления.

На ул. Некрасова, 127, в Авдеевке наблюдатели видели пробоину в восточном скате крыши хозяйственной постройки, находящейся в 5-7 м к северу от дома. По оценке, повреждение возникло в результате попадания гранаты из АГС-17, выпущенной с востоко-юго-востока.

Женщина (40-49 лет) сообщила наблюдателям, что она вместе с остальными тремя членами семьи находилась в доме, когда 28 октября, примерно в 15:50, услышала взрыв. Чудом никто не пострадал, хотя в доме во время обстрела находился, в том числе, маленький ребёнок.

В результате того же обстрела многострадальной старой части Авдеевки была повреждена крыша частного дома, расположенного по улице Лермонтова, 26.

Атака Волкера и бред Лаврова

Россия должна отвести свои силы, чтобы миротворческая миссия Организации объединённых наций смогла начать свою работу на Донбассе. А с украинской стороны необходима координация с ООН, считает спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер, который встретился недавно с президентом нашей страны Петром Порошенко и спикером ВР Андреем Парубием.

Спецпред добавил, что присутствие миссии (в которой, по его мнению, не место представителям РФ) должно стать необходимым в сфере безопасности элементом, что позволит перейти к политическим шагам, прописанным в Минских соглашениях. «Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», - сказал Волкер.

По его словам, если миссию создадут (чему всячески противится Россия), то она должна быть способной выполнять три основные задачи: «Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией соприкосновения и свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжёлого вооружения - так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось ещё где-то; контролировать российско-украинскую границу».

В ответ на вопрос, какова будет роль представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) в определении формата миротворческой миссии ООН, Волкер подчеркнул: «Минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому «республикам» здесь не место».

Эта реплика не на шутку «возбудила» оккупантов. Т.н. полпреды ДНР и ЛНР на переговорах Контактной группы в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего выступили с совместным заявлением, что «без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет».

Кремль не готов к миру на Донбассе

В свою очередь, координатор группы «Информационное Сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук отмечает, что анализ событий в «ЛДНР» в сентябре-октябре на основе информации группы ИС, свидетельствует о том, что Кремль не думает о деэскалации.

Были обозначены пять признаков того, что Россия продолжает раздувать пожар войны:

1. Увеличение в ОРДЛО пропускной способности транспортной сети (чтобы увеличить возможность по обеспечению оккупационных войск на Донбассе, а также, в случае необходимости, оперативно перебрасывать в Украину подразделения ВС РФ).

2. Рост интенсивности боеподготовки оккупационных войск с акцентом на отработку наступательных действий.

3. Активное накопление ресурсов для ведения боевых действий (тонны горюче-смазочных материалов и боеприпасов идут из РФ бесконечным потоком, значительно превышая нынешние потребности оккупантов). Так, для обеспечения террористической деятельности частей и соединений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» только в период с 25 по 31 октября с территории России было доставлено около 3000 тонн ГСМ (ж/д ст. Ровеньки, Семейкино и Красная Могила), а также эшелон с военной техникой, зимней формой одежды и продовольствием (ж/д ст. Иловайск).

4. Форсированное комплектование оккупационных войск вооружением и техникой (ежемесячно из РФ поступает 30-35 единиц бронетехники и 45-50 единиц автотехники).

5. Активное комплектование личным составом (цель - увеличить численность оккупационных войск с нынешних 36 тысяч до 42 тысяч к концу года).

«Все пляски россиян вокруг миротворческой миссии ООН - это попытка Москвы изобразить участие в «мирном диалоге», но с тем, чтобы в реальности оставить за собой полный контроль над этими территориями, а саму возможную миротворческую миссию ООН изначально превратить в фарс, - подчёркивает Тымчук. - На фоне сокращения масштабов финансового содержания «ЛДНР» в социально-экономическом плане РФ, тем не менее, продолжает усиливать здесь своё военное присутствие. Это означает, что нам, увы, нельзя рассчитывать на скорое окончание конфликта. На сегодняшний день это в планы Кремля явно не входит».

Посол США: «Важно, чтобы Украина победила в этой войне»

«То, что мы видим на Востоке, - это не просто война. Это Россия нарушает территориальную целостность и суверенность Украины. Я считаю, что в XXI веке такого нельзя терпеть», - заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Йованович, «важно, чтобы Украина победила в этой войне», а территориальная целостность и суверенность нашей страны были возобновлены. «Я думаю, это важно и для международного порядка, а не только для Украины», - сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что в интересах Украины быть сильной демократичной страной, безопасной страной, страной, экономика которой растёт и открывает возможности для народа Украины.

Андрей ПИТОНОВ.