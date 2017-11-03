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Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса

03.11.2017 14:50
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Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса

В интервью изданию «Апостроф» Вячеслав Власенко, который является командиром 46-го батальона ВСЦ «Донбасс-Украина», заявил, что действия участников блокады торговли с ОРДЛО соответствовали интересам России, сообщает replyua.net

«Все эти люди, которые сегодня стоят у стен Верховной Рады, с экономической точки зрения расшатали Украину, когда, используя красивые лозунги «освобождения пленных» (однако в итоге никто так и не вышел на свободу) и «прекращения торговли на крови», организовали цирк, который назвали «блокада оккупированного Донбасса». Но всем хорошо понятно, что для полного перекрытия перемещения поездов на оккупированную территорию, можно просто заехать в диспетчерскую, нажать три кнопки – и все, движение прекратится. Семафоры все загорятся красным цветом – и все», - говорит комбат, подчеркнув, что так никто не сделал. 

«Вместо этого они отправились в Бахмут – бывший Артемовск – перекрыли там переезды, наставили палаток, навешали флагов... Целью таких действий было привлечение как можно большего количества средств массовой информации. Это был просто пиар, не более. Если сама Украина отмежевывается от своей территории, кто ее заберет? Ясно, что Россия! Суть вопроса в том, на кого работала эта компания?», - добавил «Филин». 



Теги: Донбасс, блокада, Кремль, АТО
 
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