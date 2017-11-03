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Архив - Донецкая область

На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера

03.11.2017 12:14
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На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера

Під час досудового розслідування слідчими прокуратури встановлено, що у 2013 році 40-річний чоловік, перебуваючи на посаді інженера-програміста роти Державної патрульної служби ДАІ Головного управління МВС України в Донецькій області, отримав у підзвіт матеріальні цінності - електронні ключі у кількості 435 одиниць, вартість яких на той період складала майже півмільйона гривень.

Вказані електронні ключі правоохоронець зберігав у службовому кабінеті приміщення Управління ДАІ, що у м. Донецьку.
У липні 2014 року, у зв’язку із захопленням м. Донецька представниками терористичної організації "ДНР", міліціонер вивіз електронні ключі з будівлі та сховав у невідомому місці, а сам переїхав на вільну від бойовиків територію – до м. Маріуполя, де продовжував працювати у ДАІ.
Через деякий час чоловік звільнився з правоохоронних органів та повернувся до м. Донецька, а електронні ключі вирішив продати, щоб заробити на цьому немалі гроші.
Реалізуючи свій план, він розмістив на Інтернет-сайті оголошення про продаж електронних ключів, навіть вказав своє ім’я та телефон. Але у зв’язку з тим, що перебував на тимчасово непідконтрольній території України, реалізацію привласненого державного майна доручив знайомому - мешканцю м. Маріуполя, який був необізнаний щодо незаконності походження вказаного майна та вже встиг продати частину ключів. Після чергового приїзду з окупованої території до Маріуполя колишнього міліціонера затримали слідчі прокуратури та заарештували.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі обвинувальний акт прокуратурою направлено до суду для розгляду по суті, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.



Теги: Донбасс, милиция, суд, прокуратура
 
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