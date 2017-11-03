- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета10:15
- Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые10:00
- Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи09:20
Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи
17 октября в Центре социальной реабилитации «Изумрудный город» в Святогорске серией вебинаров полновесно стартует новый учебный год негосударственной Программы развития молодёжи. Её цель - помочь социально незащищённым молодым людям как можно полнее реализовать своё право на образование и выбрать наиболее подходящую по желаниям и способностям профессию. Тем самым - обеспечить себе достойное будущее.
Уже проведены столичными специалистами предваряющие обучение мотивационные тренинги. В рамках программы выпускники получают полную информацию о ВНО, об условиях поступления и обучения в различных учебных заведениях, в частности, вузах, а также о востребованности профессий на рынке труда. Вместе с тем, все выпускники проходят тестирование по профориентации, получают персональные консультации психолога и готовятся к ВНО с помощью онлайн платформы iLearn, которая содержит видеолекции, материалы к самоподготовке и вебинары с преподавателями. В рамках проекта организованы курсы «Первая профессия» по различным специальностям. В «Изумрудном городе» работает кулинарный кружок для старшеклассников.
А начиналось всё с программы помощи Центру, которую компания Кока-Кола Бевериджиз Украина начала в 2014 году как волонтёрскую благотворительную инициативу. После начала боевых действий на Донбассе Кока-Кола одной из первых начала активно помогать «Изумрудному городу». В то время он стал домом для более, чем 500 детей, переселённых из 8-ми интернатов зоны АТО. Было отправлено более десятка благотворительных караванов с сезонной одеждой, обувью, медикаментами, предметами первой необходимости. Компания обеспечивала нужды интерната в оборудовании для 4-х спортивных комнат, профессиональной сушильной машине, а также организовывала экскурсии, мастер-классы, выпускные вечера для подопечных… Стало ясно, что воспитанникам «Изумрудного города» нужна не только материальная поддержка - очень важно помочь им самостоятельно устроиться в жизни после выпуска.
Поэтому в 2015 году «Кока-Кола Бевериджиз Украина» совместно с Общественным союзом «Освитория» избрали Центр в Святогорске для пилотного запуска Программы развития социально незащищённой молодёжи. За первый год работы в «Изумрудном городе» Программа доказала свою эффективность - 52% участников проекта поступили в вузы. Тогда было принято решение расширить проект и сделать его общенациональным. Менеджер благотворительных проектов и программ Общественного союза «Освитория» Ирина Плешакова подчёркивает: «Этим проектом мы даём детям шанс достичь большего. Они часто не имеют возможности заплатить за дополнительные образовательные услуги. Но мы убеждены, что доступ к образованию должен быть равным для всех».
В последующем 2016-2017 учебном году проект получил реализацию в 6 интернатах пяти областей. По итогам прошедшей вступительной кампании уже 77% учащихся по Программе стали студентами вузов. Заместитель директора по учебной работе «Изумрудного города» Владимир Романюк отмечает: «Очень важное значение имеет для молодёжи прохождение теста по профориентации, который помогает им лучше понять себя и увидеть своё будущее в определённой профессии, а также то, что проект помогает молодёжи поверить в себя. Из 19-ти выпускников этого года 15 поступили в высшие учебные заведения».
В 2017-2018 учебном году Программа развития молодёжи охватила уже 14 интернатов в 7 областях Украины. Её участниками стали уже более 1000 выпускников. Директор по связям с общественностью «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Андрей Бублик говорит, что расширение проекта будет продолжаться: «Кока-Кола ставит своей целью к 2020 году помочь 25-ти тысячам молодых людей получить образование и найти работу».
В «Изумрудном городе» в этом году изменения тоже очевидны: достигнут 100% охват выпускников, она стала длительнее по срокам - раньше начиналась в январе-феврале. А значит, вполне можно рассчитывать, что результат в 194 балла, набранные на прошлогоднем ВНО по украинскому языку выпускницей интерната, уже не будет здесь казаться чем-то необычным.
Теги: Донбасс, Святогорск, помощь, волонтеры
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Блокада Донбасса: соседи предложили помощь Украине
- В Святогорске иностранцы учат бороться с кризисом
- Владимир Путин: "Пирожков на Майдане недостаточно, Украине нужна реальная помощь" (ВИДЕО)
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета10:15
- Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые10:00
- Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи09:20
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Ученые обнаружили неизвестный ранее вид человекоподобных обезьян14:35
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- В мире начались официальные продажи iPhone X14:15
- В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского14:05
- МВФ назвал обновленные требования к Украине13:48
- Украинцы будут платить еще больше налогов с недвижимости13:30
- У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій13:17
- Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)13:05
- Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные12:55
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю