Смертельная опасность под Мариуполем!

03.11.2017 11:25

За октябрь саперы очистили сектор «Мариуполь» от 1806 боеприпасов, передает MRPL.CITY.

Мобильная пресс-группа ОТГ «Мариуполь» сообщила, что на Приморском направлении за прошлый месяц саперы разминировали 62,3 га территории. На передовой и в «серой зоне» было обезврежено 1806 растяжек, мин, неразорвавшихся снарядов.

Командир сводного отряда разминирования ОТГ «Мариуполь» уточнил, что указанное количество взрывоопасных предметов в среднем обезвреживается ежемесячно. Он подчеркнул, что в последнее время эта цифра немного выросла. Помимо работы на передовой, саперы проводят разминирование при обращениях мирных жителей, которые обнаруживают смертельно опасные предметы.

Фото Александра Олехновича.

Источник: http://mrpl.city