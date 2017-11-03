СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета

03.11.2017 10:15

Стало известно об убийстве председателя фракции Блок Петра Порошенко Северодонецкого горсовета Сергея Самарского. Об этом пишет издание «ЛИГА.нет» со ссылкой на спикера Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяну Погукай. В свою очередь руководитель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз подтвердил информацию об убийстве.



Как информирует replyua.net, Погукай сообщила: «Да, глава фракции БПП Северодонецкого городского совета Сергей Самарский был убит. Все подробности будут позже». В свою очередь председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз подтвердил информацию об убийстве общественного деятеля. В своем «Фейсбуке» чиновник написал: «Вчера вечером был убит председатель фракции Блок Петра Порошенко Солидарность Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский. В настоящее время правоохранительные органы активно продолжают неотложные следственные действия».



Также эту информацию в своем «Фейсбуке» подтвердил и советник главы Луганской ОГА, Лисичанского горсовета («Солидарность») Виталий Шведов. Он написал: «Вчера по дороге домой был убит Сергей Самарский, проукраинский общественный деятель, депутат Северодонецкого горсовета, советник головы города Северодонецк. Ни малейшего сомнения не имею в том, что это убийство было заказным».