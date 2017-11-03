Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»

03.11.2017 17:13

Счета государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" вечером 2 ноября были арестованы, работа предприятия может быть парализована, сообщается в пресс-релизе госпредприятия, передает Интерфакс.

Согласно сообщению, арест проведен в рамках исполнительного производства на взыскание с ГП "Артемсоль" 70,5 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ "Память" в период 2014-2015 гг.

"На данный момент исполнительная служба не уведомила надлежащим образом ГП "Артемсоль" об открытии исполнительного производства, что является нарушением ст. 28 закона Украины и ст. 19 Конституции Украины. Согласно полученной вчера вечером информации из банков, которые обслуживают счета предприятия, открыто исполнительное производство о принудительном исполнении и вынесено постановление об аресте имущества ГП "Артемсоль", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в результате судебных тяжб между КПВИ "Память" и "Артемсолью", госпредприятие должно выплатить штраф в сумме 63,95 млн грн, судебный сбор - 172,5 тыс. грн и исполнительный сбор - 6,4 млн грн. В свою очередь, "Артемсоль" обратилась с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины на вынесенные судебные решения.

"В ходе длительных судебных разбирательств "Артемсоль" отстаивала позицию признания договора с КПВИ "Память" недействительным по причине нарушения антикоррупционного законодательства. В 2017 году руководитель ГП Виктория Луценко обращалась в Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике с просьбой содействовать в решении этого вопроса", - отметили в госпредприятии.

Спорный договор о пуско-наладочных работах между КПВИ "Память" и "Артемсолью" был заключен 28 октября 2005 года на срок более чем 11 лет. На момент заключения в договоре установлена ориентировочная сумма - 16,06 млн грн, которая 20 июня 2014 года увеличена до 63,95 млн грн. Согласно условиям договора, в результате нарушения в 2014 -2015 гг. госпредприятием своих обязательств стало возможным взыскание с предприятия 63,95 млн грн.

"Артемсоль" доказывала в суде, что указанный договор противоречит интересам государства, не соответствует экономической цели хозяйственной деятельности госпредприятия, заключен с конфликтом интересов (с целью создания искусственной задолженности ГП перед КПВИ "Память"), в нарушение антикоррупционного законодательства. Подписание договора и дополнений, протоколов к нему осуществлялось лицами, которые связаны между собой корпоративными интересами и родственными связями, что может указывать на их личную заинтересованность.

"На сегодняшний день руководитель государственного предприятия В.Луценко предпринимает все возможные меры по предупреждению списания средств. Уже направлены обращения в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство юстиции, прокуратуру Донецкой области, НАБУ, повторно в комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике и главе Донецкой ОГА с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса", - указали в "Артемсоли".

В госкомпании отметили, что в случае списания со счетов ГП вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств. Тем не менее руководством предприятия принимаются меры, направленные на своевременную выплату работникам "Артемсоли" заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж (данные за 2016 год).

Источник: https://from-ua.com