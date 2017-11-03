В Мариуполе киоск переселенки пытались ограбить с помощью сгущенки

03.11.2017 19:01

Прошедшей ночью неизвестные напали на киоск итальянского фастфуда, открытый переселенкой в Мариуполе. В качестве орудия грабители использовали не только бетониты, но и банки сгущенки, передает MRPL.CITY.

Как сообщила владелица киоска, переехавшая в Мариуполь из Широкино, Наталья Логозинская, таким способом воры пытались сбить с ларька неоновый фонарь.

«Неизвестные вокруг до около обследовали ларек, нанеся несколько повреждений - побили его бетонитами, разбили лампу, вырвали крепление и помяли крышу. Кроме того, две стеклянные банки сгущенки воры просто кидали в фонарь – по киоску видны брызги, крышки от банок валяются неподалеку, обнаружена сгущенка и на асфальте. Считаю, что в данном случае была попытка грабежа, потому что металлические ставни были подогнуты. Видимо, кто-то хотел попасть внутрь. Но и без сгущенки остались, и украсть не получилось», - отметила Наталья Логозинская.

По ее словам, злоумышленники не успели нанести больший ущерб. Сигнал о происшествии в охранную фирму поступил сегодня в 02:50. Выехавшие через 7 минут охранники на месте никого не обнаружили. Наталья предполагает, что воров напугал свет фар заезжающей в переулок машины. Это не единственный случай нанесения ущерба киоску итальянского панини.

«Впервые подобное случилось в конце сентября, потом в октябре, и вот последний случай имел место сегодня. Ларек расположен в таком месте, где темно и без света никак. Поэтому мы установили на держателе неоновую лампу. В первый же день после установки лампы ее отломали», - добавила Наталья Логозинская.

Она подчеркнула, что смысла сообщать о происходящем полиции без доказательства фактов пока не видит и планирует включить звуковую сигнализацию.

Напомним, что киоск с итальянским панини в МКР «Восточный» Наталья Логозинская открыла на средства от гранта в рамках программы ПРООН «Развитие навыков предпринимательской деятельности среди внутренне перемещенных лиц и местного населения Донецкой и Луганской областей».