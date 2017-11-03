- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета10:15
- Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые10:00
- Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи09:20
Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые
В конце прошлых суток в районе АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНИАН.
На Луганском направлении, после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского.
"Под огонь из этого же оружия попал наш опорный пункт неподалеку Лебединского, на Приморском направлении", - сообщает пресс-центр.
Также отмечается, что на Донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов оккупанты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.
"В целом за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши защитники 13 раз огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями, прекращали обстрелы боевиков. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - подытожили в пресс-центре.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ
- Очереди на блокпостах сегодня бьют рекорды
- Взрывные сутки от боевиков: более 50 обстрелов, огромные калибры (ВИДЕО)
- Волонтер: окупанти дозволяють собі "відриватися" вздовж усього фронту
- Депутаты Госдумы предлагают пожизненно запретить въезд в РФ участникам АТО
- На КПВВ сегодня ад, в соцсетях возмущаются "продавцами" мест в жутких очередях
- Воскресное утро поразило очередями у пунктов пропуска "Марьинка" и "Зайцево"
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета10:15
- Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые10:00
- Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи09:20
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Ученые обнаружили неизвестный ранее вид человекоподобных обезьян14:35
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- В мире начались официальные продажи iPhone X14:15
- В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского14:05
- МВФ назвал обновленные требования к Украине13:48
- Украинцы будут платить еще больше налогов с недвижимости13:30
- У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій13:17
- Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)13:05
- Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные12:55
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю