Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые

03.11.2017 10:00

В конце прошлых суток в районе АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНИАН.

На Луганском направлении, после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского.

"Под огонь из этого же оружия попал наш опорный пункт неподалеку Лебединского, на Приморском направлении", - сообщает пресс-центр.

Также отмечается, что на Донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов оккупанты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.

"В целом за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши защитники 13 раз огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями, прекращали обстрелы боевиков. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - подытожили в пресс-центре.

Источник: https://from-ua.com