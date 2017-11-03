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Архив - Донецкая область

Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы

03.11.2017 14:20
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Минобороны в 2018 году возведет 91 жилой комплекс для военнослужащих по контракту ВСУ. Проект предусматривает постройку комфортных казарм в 21 области Украины, передает MRPL.CITY.

Как сообщает Правительственный портал, такую информацию озвучил начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины полковник Олег Галушко.

По его словам, на это из госбюджета Министерству обороны Украины выделен 1 млрд грн. Разработанный план строительства казарм улучшенной планировки для солдат-контрактников ВСУ утвержден Министром обороны Украины Степаном Полтораком в сентябре.

«Планом предусмотрено строительство 91 жилищного комплекса в 21 области Украины для размещения личного состава, то есть около 11 тысяч койко-мест», – уточнил Олег Галушко.

Он добавил, что проект госбюджета предусматривает выделение 1,3 млрд грн на возведение еще 93 подобных казарм для служащих по контракту.

 

Источник: http://mrpl.city 



Теги: Украина, Донбасс, жилье, ВСУ
 
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