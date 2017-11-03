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Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания
В Донецкой области жителям «серой зоны» мобильные бригады доставят продукты – в планах обеспечить наборами выживания 41 населенный пункт, передает MRPL.CITY. Об этом сообщает Гуманитарный штаб «Поможем».
Волонтеры привезут продукты в села и поселки, где закрыты магазины и аптеки, а также имеются проблемы с водоснабжением, электричеством и связью.
«В зоне военного конфликта мы организовали 25 стационарных пунктов выдачи. Но этого недостаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Поэтому продукты в удаленные села и города доставляют бригады мобильной выдачи. Для многих людей из прифронтовых поселков наши продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. Всего в ноябре мобильные волонтеры привезут в «серую зону» 9 872 набора выживания», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению».
Продукты получат жители Сопино, Бердянского, Лебединского, Гнутово, Павлополя, Приовражного, Водяного, Гранитного, Святогорска и других поселков. График выездов мобильных бригад можно увидеть по ссылке.
Всего с мая 2015 года по октябрь 2017 волонтеры Гуманитарного штаба «Поможем» выдали порядка 12 млн продуктовых наборов населению, проживающему по обе стороны линии разграничения.
Напомним, что также дюжина фур доставила в Мариуполь 240 тонн гуманитарной помощи.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, переселенцы
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