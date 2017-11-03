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Журналист рассказал о неожиданном признании боевика «ЛДНР»
Российские граждане приезжали на Донбасс для того, чтобы разжечь там конфликт еще в феврале 2014 года, когда президентом Украины был Виктор Янукович.
Как передает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге представил журналист из Донецка Денис Казанский. Вместе с тем, он сослался на признание Евгения Мазепина, наемника из Российской Федерации. Отмечается, что, давая интервью сепаратистам, он заявил, что три года назад в феврале, когда в Киеве на Майдане проходили акции протеста, он начал посещать Луганск для поддержки пророссийских акций, а еще оказывал помощь разным организациям сепаратистского направления.
Помимо этого, боевик сообщил о существовании в России военно-полевых лагерей, в которых, собственно, и проходит подготовка наемников в самопровозглашенные «Л/ДНР». На юге Воронежской области действует один из таких лагерей.
«С течением времени пророссийские наемники начинают больше разговаривать. И с каждым их рассказом все более очевидным становится факт того, о чем мы утверждали буквально с первых дней 2014 года – Российская Федерация стремилась начать эту войну, с большой тщательностью ее разжигала, провоцируя кровопролитие, и постоянно подливая масло в огонь», - заявил журналист.
Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР
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