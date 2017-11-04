Последние новости раздела
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
Боевики "ДНР" модернизируют танки
04.11.2017 12:09
Как сообщает группа "Информационное Сопротивление", боевики терроритической группировки "ДНР" активно пытаются модернизировать имеющиеся у их танки типа Т-72 путём установки на них дополнительных элементов динамической защиты.
"В "1-м АК ДНР" в ряде подразделений боевики уже проводят такие работы под руководством инструкторов из числа кадровых военнослужащих ВС РФ, используя местную промышленно-ремонтную базу", - уверяют в ИС.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, танки
Читайте также:
- В морг Донецка поступила большая партия тел боевиков,- разведка
- Захваченные боевиками "ДНР/ЛНР" предприятия закрываются – Тука
- Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком
- Боевики совершили покушение на одного из командиров "ДНР" и его жену
- Милиция Донетчины удачно поохотилась на боевиков
- Боевикам "приснился" обстрел аэропорта из минометов
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- "Охота" на призывников добралась до Львова16:05
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Розенко высказался касательно возврата субсидий14:54
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска