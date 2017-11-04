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Бойня на Донбассе: тысячи обстрелов, множество жертв
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что ситуация с безопасностью на Донбассе неуклонно ухудшается.
Так, в течение недели (с 23 по 29 октября) наблюдатели СММ зафиксировали более 5 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня (80-процентное увеличение по сравнению с предыдущей неделей!).
Больше всего обстрелов было в районах между Авдеевкой, Ясиноватой и Донецким аэропортом, а также между Светлодарском и Дебальцево.
Из положительного - за тот же период стало вполовину меньше случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения (по сравнению с неделей ранее).
В то же время, за период с 16 по 29 октября СММ ОБСЕ подтвердила 9 жертв среди гражданского населения, среди которых один смертельный случай. Таким образом, общее количество зафиксированных жертв среди гражданского населения (погибшие и раненые) с начала этого года составило уже 411 человек.
Теги: Донбасс, жертвы, АТО, обстрелы, СММ ОБСЕ
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