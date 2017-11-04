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Будни "ДНР": бывший "народный губернатор" Губарев сообщил о нападении на канал сепаратистов
Один из лидеров "Антимайдана" Павел Губарев, который в 2014-м провозгласил себя "народным губернатором" Донецкой области, был задержан СБУ, но потом обменян, пожаловался на нападение.
По словам Губарева, в Донецке неизвестные ворвались в дом одного из донецких пропагандистов, директора "Новороссии ТВ", исчезнув вместе с документами, техникой и отцом сепаратиста.
"Только что неизвестные в масках ворвались в дом директора "Новороссии ТВ" и забрали ноутбук, домашний компьютер и телефон", - написал Губарев на своей странице в одной из соцсетей.
Позже Губарев он отметил, что это сделали люди так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (известен как "Ташкент").
"Неизвестными в масках был спецназ Министерства доходов и сборов (великие воины с ларёчниками и лавочниками). Пропал отец директора телеканала, 67 лет", - написал Губарев.
Также бывший "губернатор" добавил, что будет дальше критиковать деятельность Тимофеева и заявил, что "всех не запугаешь и не пересажаешь. Не на тех нарвался".
27 октября, по словам Губарева, в Донецке приближенные Тимофеева попытались задержать члена так называемого "Народного Совета ДНР" Екатерину Губареву – жену Павла.
Конфликт якобы возник после того как Губарева высказалась против того, чтобы "министерство" Тимофеева оставляло себе 30% с суммы всех наложенных им штрафов.
Отметим, что 23 сентября в Донецке якобы произошло покушение на жизнь "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, которого называют одним из главных воров в "республике".
Теги: Донбасс, нападение, Павел Губарев, ДНР, Новороссия
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