Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев

04.11.2017 07:27

Представители общественной организации Донбасс SOS уверяют, что в последнее время получают множество вопросов касательно того, нужно ли и менять обычную банковкую карту для получения пенсионных выплат на электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Общественники дали разъяснения.



Как отмечают в Донбасс SOS, для замены обычной карты на ЭПУ не установлено никаких сроков (подобное подтверждено в ответе Минсоцполитики).



Вместе с тем, согласно постановлению Кабмина №637, для идентификации получателей пенсий, которые являются переселенцами, проводится эмиссия платежных банковских карт (проще говоря - их замена на ЭПУ).



"Мы настоятельно рекомендуем, в случае окончания действия обычной карты, обратиться за получениям ЭПУ, - пишут общественник, -поскольку срок действия ЭПУ является большим, чем у обычной карты. Он составляет 3 года, а физическая идентификация владельцев ЭПУ проводится раз в 6 месяцев в первый год и раз в 12 месяцев в последующие годы действия карты, а не каждые 3 месяца, как для владельцев обычных карт".



Также в Донбасс SOS напоминают, что относительно переселенцев, которые прошли физическую идентификацию не проводится проверка места фактического проживания. А вот дополнительные проверки и проверки для назначения (восстановление) выплат остаются.