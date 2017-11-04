Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом

04.11.2017 14:38

Сотрудники Краматорского отдела полиции "по горячим следам" установили и задержали местного жителя, который во время ссоры напал с ножом на приятеля, предоставившего ему убежище.



Около трех ночи в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о госпитализации 27-летнего краматорчанина с проникающими ранениями грудной клетки.



Как выяснилось, около месяца назад пострадавший приютил у себя 34-летнего товарища, не имевшего постоянного жилья. Год назад последний освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. С тех пор постоянно менял место проживания.



3 ноября мужчины распивали спиртные напитки. Между ними возникла внезапная ссора. Началась драка, гость схватил нож и ударил им хозяина жилища в область грудной клетки, после чего с места происшествия скрылся.



Уже через несколько часов правонарушитель был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Краматорского отдела полиции.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.