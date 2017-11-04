Из Донецка били танки и минометы

04.11.2017 07:55

Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщил печальные новости с донбасского фронта.



"На протяжении нескольких часов из Донецка работали танки и минометы в сторону позиций ВСУ и мирного населения. В оккупированном Донецке было замечено активное передвижение техники, перевозили бк и орудия на огневые точки", - пишет Семен на своей странице в Фейсбуке.



Кабакаев также отмечает, что "противник продолжает обстреливать наши позиции и через день у нас раненые и погибшие".