Минные новости с Донбасса от СММ ОБСЕ

04.11.2017 09:12

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября), команда Миссии видела знаки, предупреждающие о минной опасности, а также ящики с присоединенными к ним запальными шнурами.



Так, под мостом на автодороге Н20 в Новотроицком (Волновахский район Донетчины) наблюдатели впервые увидели 9 квадратных деревянных ящиков (по 0,5 м в длину, ширину и высоту), установленных в 1 м друг от друга на высоте 10–15 м над землей на опорных консолях моста между опорными колоннами и дорогой. Наблюдатели также отметили, что к каждому ящику были присоединены, по их оценке, запальные шнуры.



На ул. Первомайской в Новотроицком члены патруля СММ видели 2 знака, предупреждающих о минной опасности (один на северной стороне улицы, а другой — на южной). Оба знака были квадратной формы и содержали надпись "Мины" на русском языке (на одном из них надпись была сделана красными буквами на белом фоне, а на другом — красными буквами на деревянной поверхности).



На автодороге Н20 в 300 м к северу от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного на расстоянии примерно 3 км к северо-востоку от Волновахи, команда Миссии видела квадратный знак с синими буквами "КП" на белом фоне (по оценке, обозначающий контрольный пункт для разминирования). Автостоянка рядом со знаком была отгорожена столбиками и предупреждающим знаком о минной опасности, на котором была надпись "Осторожно!" красными буквами на белом фоне на украинском языке. В поле к западу от блокпоста наблюдатели видели красные деревянные столбики.