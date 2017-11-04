- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены
За минувшие сутки, 4 ноября, боевики пророссийского формирования "ДНР" значительно усилили атаки на Донецком направлении.
С полуночи до 18.00 оккупанты из различных видов гранатометов и пулеметов били по укреплениям сил АТО у Зайцево, Авдеевки, Песок и Луганского.
Около полудня в результате обстрела из стрелкового оружия неподалеку от Каменки получил ранение военнослужащий ВСУ.
С шести вечера и до полуночи боевики атаковал из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ у Авдеевки. Нарывались на ответный огонь В результате этого противостояния, около 19.00 получил ранения один военнослужащий ВСУ.
Под огнем пехотного вооружения противника вечером оказались опорные пункты сил АТО у Песок, Зайцево, шахты Бутовка и Луганского. У Троицкого противник применял запрещенными минскими договоренностями минометы калибра 120-мм.
Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
- Вблизи Авдеевки замечены "артисты"-террористы в форме ВСУ
- Донбасский фронт - свыше 1,3 тысячи обстрелов
- Дебальцевский плацдарм: огневой мешок, подвальная жизнь и героизм (ФОТО)
- Вечерняя дрожь: Донетчину трясет от обстрелов
- Украинские военные отбили атаку в районе Каменки, боевики отступили (ВИДЕО)
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- В Авдеевке грядет битва за школу16:15
- "Охота" на призывников добралась до Львова16:05
- Убийство в Северодонецке: подозреваемый арестован15:55
- В Славянске задержали наркомана с гранатами15:32
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО15:08
- Розенко высказался касательно возврата субсидий14:54
- Драма в Краматорске: дал приют приятелю, а тот набросился с ножом14:38
- Жебривский: "Орков погибает в 2,8 раза больше"14:30
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска