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Архив - Донецкая область

На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены

04.11.2017 08:50
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На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены

За минувшие сутки, 4 ноября, боевики пророссийского формирования "ДНР" значительно усилили атаки на Донецком направлении.

С полуночи до 18.00 оккупанты из различных видов гранатометов и пулеметов били по укреплениям сил АТО у Зайцево, Авдеевки, Песок и Луганского.

Около полудня в результате обстрела из стрелкового оружия неподалеку от Каменки получил ранение военнослужащий ВСУ.

С шести вечера и до полуночи боевики атаковал из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ у Авдеевки. Нарывались на ответный огонь В результате этого противостояния, около 19.00 получил ранения один военнослужащий ВСУ.

Под огнем пехотного вооружения противника вечером оказались опорные пункты сил АТО у Песок, Зайцево, шахты Бутовка и Луганского. У Троицкого противник применял запрещенными минскими договоренностями минометы калибра 120-мм.

Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.



Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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