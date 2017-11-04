На Донетчине поймали 5 боевиков

04.11.2017 21:15

Правоохранители подконтрольной части Донецкой области в течение недели задержали пятерых предателей. Им объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины, сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные полиции Донетчины.



Среди задержанных - водитель медицинской роты одного из бандформирований "ДНР" из Торецка (бывший Дзержинск). В мае 2014 года, под влиянием российской пропаганды, 39-летний мужчина вступил в ряды террористов, ожидая большой зарплаты. Получив должность в одной из рот, он развозил медпрепараты на передовую, забирал раненых и убитых оккупантов.



Готовятся выслушать вердикт суда и двое сторонников бандформирований из Покровска (бывший Красноармейск), которые проходили службу в террористическом батальоне "Восток".



Предстанут перед судом и двое предателей, несших службу на блокпостах НВФ во время оккупации Славянска и Краматорска.



Все задержанные, надеясь на то, что их "деятельность" в незаконных вооруженных формированиях осталась незамеченной, вернулись домой и жили среди людей, которым однажды предали. Но теперь им грозит до 8 лет лишения свободы, отмечает отдел коммуникации полиции Донетчины.



Правоохранители напоминают, что участники НВФ могут получить шанс освободиться от уголовной ответственности при условии, если они добровольно вышли из незаконного бандформирования и не совершали тяжких преступлений. Для этого нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением и пройти проверку.





С начала года полицейские Донетчины сообщили о подозрении 237 боевикам. Из них задержано 198, еще 39 - объявлены в розыск.



Привлечение к ответственности каждого из тех, кто стал с оружием против Украины, дело не одного дня. Шаг за шагом, с помощью тщательного анализа, мониторинга, проверки любой полученной информации правоохранители в буквальном смысле по крохам собирают доказательную базу, которая в дальнейшем позволяет направить дело с обвинительным актом в суд.



Выявлять лиц, причастных к оккупации региона и преступлений против мирного населения помогают местные жители. Вся информация, поступающая консолидируется на сайте "Стоптероризм"

http://stop-terror.com.ua/



, созданном волонтерами Донецкой области при содействии полиции.