На Донетчине тело студентки нашли у реки

04.11.2017 19:50

Полиция Дружковки (подконтрольная часть Донецкой области) проводит проверку по факту смерти 20-летней девушки.



Тело девушки было найдено у реки на территории Молодого парка. Его увидел случайный прохожий, который и позвонил правоохранителям.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство полиции и эксперты. По предварительной информации, девушка совершила самоубийство.



Было установлено, что погибшая - родом из Торецка (бывший Дзержинск). С 2015 года она являлась студенткой одного из учебных заведений Дружковки. По предварительной версии, на суицид девушку толкнула неразделенная любовь.



Для выяснения причины смерти тело погибшей ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает Дружковский отдел Краматорского отдела полиции Донецкой области.