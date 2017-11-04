На линии разграничения остановили горно-шахтное оборудование, мобильники и компьютеры

04.11.2017 09:18

За минувшие сутки, 3 ноября, на линии разграничения в двух КПВВ военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы трижды зафиксировали нарушение правил перемещения товаров.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, в КПВВ "Новотроицкое" среди вещей гражданина Украины было обнаружено полтысячи пачек сигарет без акцизных марок, а в одной из машин - 4 планшетные компьютера и 6 мобилных телефонов на общую сумму почти 125 000 гривен. Все товары граждане перемещали на временно неконтролируемую территорию.



Кроме того, через КПВВ "Марьинка" на подконтрольную территорию пытались перевезти горно-шахтное оборудование. Его везли 2 автомобилями. Сейчас все транспортные средства и товары переданы в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.



А в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда и таможенники у гражданина Украины нашли денежные средства. Мужчина следовал с подконтрольной боевикам территории. Во время проверки среди вещей гражданина обнаружили более 110 000 рублей РФ. Для выяснения обстоятельств и принятия правового решения средства и мужчину передали сотрудникам Нацполиции в Донецкой области.