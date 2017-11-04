На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов

04.11.2017 14:00

По словам пресс-секретаря Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, оккупанты вчера вели огонь по четырем населенным пунктам на Приморском направлении.



"Здесь противник провел 6 прицельных обстрелов наших позиций. В частности, с 9 утра до полудня трижды обстреливал наши подразделения вблизи Водяного из пулеметов, гранатометов и БМП. После 16 часов боевики совершили по одному обстрела украинских опорных пунктов в районе Павлополь, Талаковка и Тарамчук", - рассказал полковник.



Лысенко уточнил, что каждый раз украинские военнослужащие отвечали противнику огнем из гранатометов и стрелкового оружия.

Также Лысенко обнародовал полные данные по обстрелам и потерям на Донбасском фронте.

Напомним, что информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.