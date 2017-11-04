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На вокзале Бахмута задержали опасный груз
Полицейские задержали на вокзале Бахмута (бывший Артемовск, подконтрольная часть Донетчины) мужчину, который пытался вывезти на мирную территорию патроны и артиллерийский порох.
Во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейскими был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении 27-летнего мужчину, который курил в неустановленном месте. При составлении правоохранителями протокола провинившийся гражданин стал проявлять беспокойство. В ходе осмотра его вещей правоохранители обнаружили тщательно спрятанные патроны к автомату и артиллерийский порох.
Запрещенные предметы изъяты и будут направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи - до 7 лет лишения свободы, сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.
Теги: Донбасс, полиция, боеприпасы, Бахмут
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