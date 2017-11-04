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Архив - Донецкая область

Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения

04.11.2017 21:45
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Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обнародовало график приема мобильных подразделений Ощадбанка на будущую неделю.

В период с 6 по 10 ноября МП Ощадбанка будут принимать граждан вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской области по такому графику:



Мобильные банковские подразделения Ощадбанка работают на Донетчине и Луганщине с ноября 2015-го. Они предоставляют жителям населенных пунктов прифронтовой зоны широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи. С их помощью можно также пополнить карточные счета через POS- терминалы с использованием банковских платежных карточек. Там же принимают наличность для осуществления платежей и т.д.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, линия разграничения
 
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