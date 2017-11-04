Последние новости раздела
- В "ДНР" заявили, что поймали "агента"14:14
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- В школу прифронтового поселка Донетчины пришла радость12:31
- Переселенцам не дают обещанного12:17
- Боевики "ДНР" модернизируют танки12:09
Опубликована карта обстрелов в зоне АТО
04.11.2017 12:44
Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.
Приводим вашему вниманию эту карту, напоминая, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.
Теги: Донбасс, война, карта, АТО, обстрелы
Читайте также:
- Карта АТО: расположение сил в Донбассе от 11.05.2017
- "Басуринки": маскарад от морпехов, страшные веб-камеры и обстрельная ложь
- Обстановка в зоне АТО накалилась: боевики без перерыва палили по украинским позициям (ВИДЕО)
- В Украине создадут электронную карту мест захоронений погибших в АТО
- Ужас в Докучаевске: от обстрела пострадали жилые дома, горела фабрика
- Будет бойня: появился кровавый прогноз по атаке на Донецк
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- За помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч12:37
- В школу прифронтового поселка Донетчины пришла радость12:31
- Переселенцам не дают обещанного12:17
- На Приморском направлении зафиксировано 6 прицельных обстрелов14:00
- Луганское направление: обстрелы длились от 5 минут до часа13:54
- В Киеве маршрутка убила мужа и жену13:46
- Донецкое направление: полные данные по обстрелам13:35
- Лысенко назвал три цифры из зоны АТО13:15
- Пьяные оккупанты Донбасса стреляют по своим и давят мирных жителей13:11
- Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса13:02
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО12:44
- За помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч12:37
- В школу прифронтового поселка Донетчины пришла радость12:31
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска