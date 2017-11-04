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Переселенцам не дают обещанного
Представители ОО Донбасс SOS заявили о том, что переселенцы не поучают увеличенный размер адресной помощи.
Общественники напомнили, что сентябрьскими изменениями и принятием Кабмином Постановления №689 была увеличена помощь переселенцам с инвалидностью 1-й, 2-й, 3-й группы, детьми с инвалидностью, а также семьям, в составе которых есть лицо с инвалидностью. Однако пока никто из этой категории увеличенной помощи не получил.
Вместе с Программой "Советник по вопросам ВПЛ" представители Донбасс SOS обратились с официальным письмом к Министерству социальной политики о необходимости разъяснения территориальным Управлениям труда и социальной защиты населения следующих моментов:
- необходимости перерасчета размера адресной помощи лицам с инвалидностью и изменении общего размера денежной помощи на семью с момента вступления в силу Постановления №689;
- процедуры, по которой должны быть перечислены назначенные ранее суммы адресной помощи;
- необходимости доплаты сумм, недополученных в сентябре-октябре 2017 года в результате несвоевременного начисления адресной помощи.
"Ожидаем скорой реакции от Министерства социальной политики Украины, а также публикации данных разъяснений на их официальном сайте", - пишут представители Донбасс SOS.
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ
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