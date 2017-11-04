Появились новые новости касательно закона о реинтеграции Донбасса

04.11.2017 13:02

Нардеп от Блока Петра Порошенко, супруга генпрокурора, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть вынесен на голосование через одну пленарную неделю.



В эфире телеканала "Интер" Ирина Луценко сообщила, что на сегодняшний день в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок к этому законопроекту. При этом отметила, что значительная часть правок не имеет отношения к документу и вступает в противоречие с его принципами.



"На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться... Я думаю, что к концу второй пленарной недели (13-17 ноября) законопроект будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", – сообщила она.



При этом Ирина Луценко подчеркнула, что поспешность в работе над таким важным документом неуместна.



Напомним, что 6 октября Верховная Рада поддержала за основу так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса (официально - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), исключив из него упоминание о минских договоренностях. "За" проголосовали 233 народных депутата.



По словам президента Украины Петра Порошенко, закон о реинтеграции Донбасса провозглашает ключевым мирный и политико-дипломатический путь, несмотря на то, что он и регламентирует военный аспект.