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Архив - Донецкая область

Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта

04.11.2017 09:39
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Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта

Оккупанты Донбасса вчера вели себя относительно тихо на Приморском направлении. Хоть полной тишины, к сожалению, нет.

По данным штаба АТО, вчера на Приморском направлении боевики "ДНР" с полуночи до шести вечера трижды из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО на подступах к Водяному.

Вечером под обстрелами оказались украинские воины, которые держат оборону у Талаковки и Тарамчука.

Напомним, что всего вчера оккупанты устроили 29 обстрелов, ранив троих воинов АТО.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, обстрелы, Приморское направление
 
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