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Психолог учит украинских воинов быть эффективными: смотрите видео
Волонтер групп "Народный тыл" и "Вернись живым" Родион Григорян рассказал, зачем украинским воинам нужна психологическая подготовка в зоне боевых действий.
В сюжете Военного ТВ эксперт поясняет, что подобная подготовка учит воинов быстро избавляться от стресса, "снимать зажим", становиться эффективными в стрессовых условиях боевых действий.
Родион уже проводил тренинг для воинов, которые сражаются в районе Авдеевской промзоны - прямо в окопах и блиндажах первой линии обороны сил АТО.
По словам Родиона Григоряна, техники самоконтроля, которым он учит солдат, является синтезом многих научных исследований и психологических практик. Единственная общая черта - это простота освоения. Волонтер работает в районе проведения АТО с лета 2014 года, поэтому у него есть определенные наработки, основанные и на опыте антитеррористической операции.
Теги: Донбасс, психолог, воины, АТО
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