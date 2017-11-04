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Архив - Донецкая область

"Русский мир" во всей красе: оккупанты Донбасса превратили школу в военную базу

04.11.2017 10:56
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"Русский мир" во всей красе: оккупанты Донбасса превратили школу в военную базу

В н.п. Зайцево (р-н Горловки), на территории школы №15 расположена база боевиков "1-го АК ДНР".

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", уточняя, что в теперь уже бывшем учебном заведении хранятся боеприпасы, стрелковое оружие и пехотное вооружение (автоматические гранатометы, минометы).

"Численность живой силы на данный момент – порядка 200 чел.", - пишет ИС.



Теги: Донбасс, школа, ДНР, боевики, Зайцево
 
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