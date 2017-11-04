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Архив - Донецкая область

СБУ подключила религиозных деятелей к освобождению заложников

04.11.2017 17:20
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СБУ подключила религиозных деятелей к освобождению заложников

На заседании Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций его участники поддержали предложение главы СБУ Василия Грицака и обратились к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников.

Решение было принято единогласно и все лидеры украинских Церквей подписали персональные обращения к мировым иерархов с просьбой помочь повлиять на процесс скорейшего освобождения людей, содержащихся в заложниках.

С инициативой подготовки такого обращения Василий Грицак выступил на встрече с Всеукраинским Советом Церквей, которая проходила в середине октября в Национальной академии СБ Украины. "Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой ", - подчеркнул тогда председатель Службы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на сегодня освобождены и найдено 3140 человек. В заложниках так называемых "ДНР / ЛНР" находится 155 украинских граждан, еще 403 - считаются пропавшими без вести. На территории России незаконно содержатся десять наших соотечественников.



Теги: Донбасс, религия, СБУ, ДНР, ЛНР, заложники
 
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