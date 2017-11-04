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Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
Специальный представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе необходимо создать специальные зоны безопасности. Об этом говорится в распространенном заявлении международной организации.
Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик сегодня выступил с важным заявлением касательно Донбасса.
Приводим вашему вниманию текст заявления, опубликованный на сайте ОБСЕ:
"Совместно с послом Эртугрулом Апаканом, послом Тони Фришем и Пером Фишером, Координаторами подгрупп ТКГ по вопросам безопасности, гуманитарным и экономическим вопросам, я в очередной раз решительно осуждаю любые нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Эти нарушения, совершаемые несмотря на недавно повторно выраженную приверженность сторон прекращению огня, представляют собой постоянную и непосредственную угрозу для местного населения. Более того, обстрел определенных объектов гражданской инфраструктуры может причинить значительный экологический ущерб с весьма серьёзными последствиями для региона, который и так уже сильно пострадал более чем за три года вооруженного конфликта.
Учитывая это, мы решительно осуждаем обстрел Донецкой фильтровальной станции, который состоялся в ночь на 4 ноября. Мы подчеркиваем, что повреждение только одной из девятисоткилограммовых ёмкостей высокотоксичного газообразного хлора для очистки воды, хранящихся на объекте, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров, включая обслуживающий персонал станции, и серьезно нарушить поставку воды для почти 350 000 человек по обе стороны от линии соприкосновения.
Мы призываем стороны конфликта полностью осознать эти риски и избегать обстрелов гражданской инфраструктуры. Мы настоятельно призываем их дать соответствующие приказы войскам и вооружённым формированиям на местах, обнародовать эти приказы - в ожидании создания зон безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры - и безотлагательно прийти к соглашению в текущих дискуссиях ТКГ по созданию таких зон безопасности".
Теги: Донбасс, обстрел, Минские договоренности, СММ ОБСЕ
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