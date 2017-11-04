В "ДНР" любовные разборки проходят с использованием гранат

04.11.2017 17:04

В Харцызске и Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) на почве любви кипели в прямом смысле слова взрывные страсти.



В Харцызске подвыпивший 22-летний парень пришел с гранатой Ф-1 к своей бывшей даме сердца, чтобы выяснить отношения с соперником. Там он выдернул чеку из гранаты. Между соперниками завязалась драка, в ходе которой граната взорвалась. Обоих мужчин доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями. Для жертвы ревнивца последствия оказались фатальными – 27 летний мужчина скончался. А мужчине, взорвавшему гранату, грозит солидный срок.



А в Макеевке на остановке микрорайона "Зеленый" мужчина 35 лет взорвал себя и молодую девушку 19 лет. Оба выжили, но получили многочисленные ранения. Чудом никто из людей, бывших в то время на остановке, не пострадал.