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В Краматорске ищут "минера"
Краматорские полицейские открыли уголовное производство по факту сообщения о заминировании автомобиля у здания суда.
3 ноября около 15:00 в дежурную часть Краматорского отдела полиции обратились работники городского суда с информацией о том, что на их городской телефон позвонил аноним, который сообщил, что у здания горсуда, расположенного по ул. Маяковского, стоит заминированный автомобиль "Джип" черного цвета.
В своем разговоре мужчина рассказал, что внезапно услышал разговор двух неизвестных о заминировании автомобиля. Об услышанном якобы сразу решил сообщить работникам суда.
Правоохранители мгновенно отреагировали на информацию и эвакуировали всех работников и посетителей.
Взрывотехники вместе с экспертом-кинологом и собакой тщательно проверили 11 автомобилей, которые были расположены рядом, однако взрывных устройств и предметов обнаружено не было.
Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, минирование
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