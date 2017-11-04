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В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы
04.11.2017 10:28
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 ноября), наблюдатели отметили очередные нарушения отвода вооружения со стороны оккупантов Донбасса.
Так, в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода команда Миссии видела 6 буксируемых гаубиц (2A65 "Мста-Б", 152мм) и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 3 буксируемые гаубицы (2А65), 19 РСЗО (БМ-21), 10 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 11 самоходных гаубиц (2С1).
Теги: Донбасс, война, вооружение, СММ ОБСЕ
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