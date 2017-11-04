В школу прифронтового поселка Донетчины пришла радость

04.11.2017 12:31

Координатор гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил приятные новости из Ясиноватского района Донецкой области.



По словам Евгения, команда ГМ "Пролиска" в рамках проекта UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине "Поддержка и защита громад серой зоны", с целью улучшения доступа к учебному процессу, закупила и передала 2 комплекта мебели, 2 ноутбука и оборудование для подключения ученого заведения к локальной сети Интернет. Подарки на общую сумму 27 540 грн достались общеобразовательной школе прифронтового поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района.



