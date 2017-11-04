В Славянске задержали наркомана с гранатами

04.11.2017 15:32

Во время обыска по месту жительства у 56-летнего мужчины из Славянска сотрудники полиции и СБУ обнаружили более 900 кустов конопли, которые хранились на чердаке и в гараже. Кроме того, изъяли высушенное и измельченное наркотическое вещество, а также две гранаты.



По предварительным оценкам, стоимость изъятого каннабиса (около 100 кг) на "черном рынке" составляет более полумиллиона гривен.



По словам нарушителя, он уже длительное время употребляет марихуану, которую выращивает на территории своего домовладения. За месяц он якобы "принимает" 3 л банку измельченного каннабиса.



Кроме впечатляющих запасов нарковмисних растений, правоохранители также обнаружили и изъяли у хозяина 2 гранаты с запалом. Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы еще в 2014 году.



Все изъятое направлено на экспертное исследование.



По указанным фактам открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и ч. 1 ст. 263 "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения" Уголовного кодекса Украины.



После проведения экспертизы будет предоставлена окончательная правовая квалификация, сообщает полиция Донетчины.