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Воинам АТО передали маскировку
С Ровенщины на Восток Украины отправили 130 маскировочных сеток.
Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) вместе с общественными активистами доставят эти маскировочные сетки в подразделения, выполняющие задачи на линии соприкосновения в зоне АТО.
Плетение сеток происходило в рамках общеобластной патриотической акции "Мой вклад в дело мира", которая стартовала два месяца назад. К ней присоединились школы почти всех районов Ровенщины.
Как отметил председатель Ровенской ОГА, инициатор акции Алексей Муляренко, это - очередная поддержка как военных в зоне АТО, так и гражданского населения на Востоке Украины.
"Приятно, что школьники активно приобщаются к таким мерам. Такие акции однозначно формируют патриотизм молодежи. Также сегодня мы суммируем результаты сотрудничества с Луганщиной. Год назад мы подписали Меморандум, и за это время мы многое сделали - это и сотни тонн гуманитарного груза, и оздоровления детей и установки двух часовен. Сегодня - это 130 маскировочных сетей. Эти акции не являются одноразовыми, такая работа будет продолжаться постоянно", - рассказал Алексей Муляренко.
В целом акция проходит в три этапа. Первый стартовал 13 октября, когда передали сетки в подразделение Ровенского гарнизона, сейчас второй, третий - накануне 6 декабря.
По словам старшего офицера отдела военно-гражданского сотрудничества оперативного командования "Запад" Андрея Рисюка, первыми в акции приняли участие Гощанский, Корецкий, Дубровицкий и Заречненский районы, а впоследствии поддержали остальные районы области. К этой работе привлекались и участники АТО, а параллельно происходило их живое общение с детьми. Это масштабный проект Ровенской области, который может служить примером для других областей.
Размеры сетки - 16 на 12 метров. Именно такая длина позволяет замаскировать любую военную технику и укрытия позиций подразделения.
Маскировочные сетки понадобятся подразделениям в АТО уже с первым снегом, отмечает cimic.com.ua
Теги: Донбасс, маскировка, АТО, ВСУ
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