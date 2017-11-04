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Волкер высказался о выборах на Донбассе
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер пояснил, почему украинские власти не выполняют политическую часть минских соглашений касательно проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.
Он отметил, что на протяжении нескольких лет между Киевом и Москвой происходит дискуссия, где РФ обвиняет украинскую сторону в невыполнении Минских соглашений.
"Украинцы говорят, что мы с большой радостью выполним эти шаги, если сможем… Но мы не можем, потому что мы не имеем доступа к территории, где не соблюдается режим прекращения огня, где нет конца насилию, когда они полностью оккупированы. Как мы можем это сделать в физическом, практическом плане?" – пояснил представитель Госдепа.
Он также обратил внимание на тот факт, что украинскому парламенту сложно решить судьбу выборов на Донбассе, пока там находятся российские войска.
"И в дополнение к этому, очень сложно сделать так, чтобы эти вещи были проголосованы в парламенте Украины, когда на вашей территории идет война, а шаги, чтобы прекратить эту войну, не были сделаны", - объяснил он.
Напомним, что новая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Будут говорить о миротворцах для Донбасса.
Отметим, что известный аналитик Олег Пономарь уверен, что Волкер не пойдет на поводу у российской стороны, предлагающей, чтобы миротворцы ООН контролировали на Донбассе только линию разграничения.
Теги: Донбасс, выборы, оккупация, Минские договоренности, Курт Волкер
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